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Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çalan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalan O.D. (20) ve Y.D. (16) güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zonguldak İl Jandarma ekipleri, zanlıların olayda kullanılan motosikletle birlikte Kızılca köyünde olduğunu tespit etti. O.D. ve Y.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs işlemlerin ardından Ereğli Adliyesine sevk edildi.

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