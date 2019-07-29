Fındık toplama tarihleri belli oldu

Zonguldak Alaplı'da 3 Ağustos tarihinden itibaren fındık toplanmaya başlanacak.

2019 yılı mahsulü fındık hasat başlanma tarihi Alaplı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Komisyon tarafından belirlendi. Alaplı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, fındık hasadına Alaplı ilçelerinde sahil kesiminde 03 Ağustos 2019 tarihinde; Orta kesiminde 08 Ağustos 2019 tarihinde; Yüksek kesimlerde ise 11 Ağustos 2019 tarihinde başlamasına karar verildi.