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Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler geceleyin girdikleri tarlada fındık ve ceviz ağaçlarını kesip zarar verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler geceleyin girdikleri tarlada fındık ve ceviz ağaçlarını kesip zarar verdi.


Olay ilçeye bağlı Şamlar Köyü Kabaklar Mahallesi mevkiinde bulunan tarlada meydana geldi. İddiaya göre Şerafettin Arslan'a ait tarlaya geceleyin giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler fındık ve ceviz ağaçlarının bazıları kesti, bazılarını da diplerinden söktü. Sabah tarlaya vardığında büyük bir şaşkınlık yaşayan Şerafettin Arslan ve ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelerek tespit yapan jandarma ekipleri fındık ve ceviz ağaçlarına zarar veren kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 40 kadar fındık ocağı ile çok sayıda ceviz ağacına kesilerek zarar verildiğini belirten Arslan, böyle bir vicdansızlığı kimin yaptığını merak ettiğini ve bulunarak cezalandırılmasını istedi.

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