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Firari zanlı evine gelince arkadaşıyla birlikte yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi evine gelince 5 ayrı suçtan aranan arkadaşı ile birlikte polise yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi evine gelince 5 ayrı suçtan aranan arkadaşı ile birlikte polise yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, silahlı yaralama dahil hakkında 9 ayrı suçtan yakalaması bulunan E. K.'nin (57) Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi'ndeki evine geldiği istihbaratını alan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldığı izin ile söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.K. ile birlikte aynı evde arkadaşı 5 ayrı suçtan yakalaması bulunan A.G. (55) gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada 3 adet tabanca, bu tabancalara ait 250 adet mermi, bıçak ve çelik yelek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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