Fırında çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir fırında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçe merkezinde bir ekmek fırınının üst katında yangın çıktı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.