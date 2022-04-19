İhlas Haber Ajansı

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Fırının odunluğunda yangın çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir fırının odunluğunda çıkan yangın kısa sürede çatıya ulaştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir fırının odunluğunda çıkan yangın kısa sürede çatıya ulaştı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan bir ekmek fırınında çıktı. Fırının odunluğunda bulunan elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede binanın çatısına kadar sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören kişilerin uyarısı üzerine fırın çalışanları hemen Çaycuma İtfaiyesini aradı. Olay yerine gelen İtfaiye Amirliği ekipleri araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı fırında maddi zarar oluşurken ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

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