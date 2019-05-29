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Fırtına yedek kulübesini uçurdu

Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili fırtına futbol sahasında ki portatif yedek kulübesini sürükleyerek tel örgülerin üzerine düşürdü.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili fırtına futbol sahasında ki portatif yedek kulübesini sürükleyerek tel örgülerin üzerine düşürdü.


Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına futbol sahalarına da yansıdı. Kilimli ilçesinde yer alan Ahmet Şerifoğlu Stadyumunda ki portatif yedek kulübesi fırtına nedeniyle sürüklenerek tel örgülerinin üzerine düştü. Gençlik Spor İl Müdürlüğü personelleri sabah saatlerinde manzarayı görünce şaşkına döndü. Öte yandan hasar gören portatif tribün ve tel örgüler için çalışmalar başladı.

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