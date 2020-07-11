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Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Zonguldak’ta halk pazarında oluşan yoğunluk bu kez yerini sessizliğe bıraktı.

Zonguldak'ta halk pazarında oluşan yoğunluk bu kez yerini sessizliğe bıraktı. Adeta hınca hınç dolu olan halk pazarı bu kez boş kaldı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir süreliğine kapatılan Halk Pazarı, alınan tedbirlerin ardından yeniden açılmıştı. Bu süre boyunca esnaflar mahallelerde satış gerçekleştirmişti. Normalleşme süreci ile birlikte Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarında fiyatların uygun olmasına rağmen boş kaldı. Domates 3 TL ve 5 TL, fasulye 5 TL üzüm 4 TL, salata 2,5 TL patlıcan 5TL , soğan 2,5, patates 2,5TL karpuz 1,5 TL liradan satışa sunuldu.

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