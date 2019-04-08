Fizyoterapistler kilometrelerce yürüdü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 200 kişilik bir ekip toplamda 13,3 km' lik bir güzergâhı 2 hiking uzmanı eşliğinde başarıyla tamamladı. Çoğu Türkiye' nin değişik illerinden gelen öğrenciler, sohbetler ve şarkılar eşliğinde, Zonguldak'ın doğal güzelliklerini keşfetmenin tadını çıkardılar. Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emin Ulaş Erdem, “Ülkemizde 10 bine yakın fizyoterapist bulunmasına rağmen maalesef bu sayının çok azı kamu kurumları bünyesinde istihdam edilebilmektedir. Oysa, sağlıklı bir toplum için her bireyin fizyoterapist danışmanlığına ihtiyacı bulunmaktadır. Fizyoterapist olmak her daim zihnen ve bedenen dinç ve aktif olmayı gerektirir. Bu kadar kalabalık bir ekiple bu kadar zorlu ve uzun bir parkuru tercih etmemizin sebebi, birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu hem topluma hem de ilgililere göstermekti. Mesleğimizin misyonuna yakışır şekilde, mesleğimiz gibi zorlukları ve güzellikleri olan ve bizi güçlü, enerjik ve inançlı kılan bu yürüyüşümüzü bütün emektar meslektaşlarımıza ithaf ediyor, hepsinin 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü' nü kutluyoruz” şeklinde konuştu.