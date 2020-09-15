İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fotoğraf yarışmasında son başvuru 20 Eylül

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 20 Eylül.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması'nın son başvuru tarihi 20 Eylül.


TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin (Zonguldak, Karabük, Bartın) mimari, estetik, emek ve kültürel devamlılık temaları esas alınacağı yarışmada dereceye giren katılımcılara birbirinden değerli ödüller verilecektir. Yarışmaya katılacak fotoğrafların TR81 Batı Karadeniz Bölgesi illerinde çekilmiş ve endüstri mirası temasına uygun fotoğraflar olması gerekiyor. Son katılım tarihi 20 Eylül 2020 olarak belirlenen yarışmaya ilişkin katılım koşulları ve ayrıntılı bilginin yer aldığı yarışma şartnamesi www.bakka.gov.tr adresinde yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.