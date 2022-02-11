İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kaza gece saatlerinde Güldere Mahallesi Yumurtaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin E. İdaresindeki 14 BV 055 plakalı kamyonetin rampa yukarı çıktığı sırada benzini bitti. Bu sırada freni boşalarak geri doğru su kanalına giden kamyon devrildi. Kazada aracın sürücüsü ve yanında bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kamyonetin olay yerine gelen vinç yardımı ile kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.