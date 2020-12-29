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Freni boşalan traktör takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ta freni boşalan traktör tarlaya yuvarlandı.

Zonguldak'ta freni boşalan traktör tarlaya yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Merkeze bağlı Beycuma beldesi Hacıali köyünde Rıfat Karabacak idaresindeki 67 DC 821 plakalı traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Takla atan traktörden çıkan araç sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralı Rıfat Karabacak'a ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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