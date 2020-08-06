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Freni patlayan minibüs elektrik direğine çarparak durabildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde freni patlayan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde freni patlayan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep K. (53) idaresindeki 74 BM 339 plakalı minibüs rampa aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarılarak ambulansa alındı. Minibüste yolcu olarak bulunan Sinem K.'da kazada yaralanarak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü ve diğer yolcunun hayati tehlikesi bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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