İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi

Zonguldak’ta Karaelmas Mahallesinde freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi.

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Karaelmas Mahallesinde meydana geldi.41 AH 777 plakalı tüp kamyonun freni patladı. Kamyon şeförü aracı son anda kaldırıma çıkarak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Ardından kamyon şoförü aracın etrafını güvenlik levhası koyarak yol güvenliği aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.