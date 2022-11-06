Frenleri tutmayan tarım aracı yayaya çarptı, sürücü öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü köyünde frenleri tutmayan "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, bir yayaya çarptı. Araçtan savrularak düşen sürücü hayatını kaybederken, aracın çarptığı yaya da ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göbü köyü Şirinköy Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Güçlücan'ın (78) kullandığı pat pat, frenleri tutmayınca yaya olarak yürüyen Şaban Ay'a çarptı. Kazada tarım aracının sürücüsü savrularak yere düştü. Olayı gören mahalle sakinleri yardıma koşarak, 112 Acil Servisi ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dursun Güçlücan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Şaban Ay ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dursun Güçlücan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.