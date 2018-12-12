Futbol takımı 22 yıl sonra şampiyon oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener sentetik sahasında okullar arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği final müsabakası gerçekleştirildi. Final maçındaki Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fener Anadolu Lisesi Fener sahasında karşılaştı. Fener Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Fener Anadolu Lisesi 22 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya eğlenerek kutladı. Öte yandan Fener Anadolu Lisesi öğretmenleri ve sporcuları maçın ardından göz yaşlarını tutamadı.

İkinci olan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kupa ve madalyalarını Spor Şube Müdürü Gazel Güven verdi. Fener Anadolu Lisesine şampiyonluk kupasını Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel verdi. Şampiyon Fener Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsil edecek.