Futbolculara pandemi harçlığı

Zonguldak'ta Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor Başkanı Musa Bahadır, korona virüs nedeniyle bütün futbolculara 1000TL pandemi harçlığı verdi.

Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor Başkanı Musa Bahadır, pandemi sürecinde futbolcularını ihmal etmedi. Dünyayı saran ve ekonominin alt üst olduğu korona virüs döneminde Kilimli Belediyespor Başkanı Musa Bahadır, futbolculara 1000 TL pandemi harçlığı adı altında ödeme yaptı. Öte yandan futbolcuların tüm ödemelerinin yapıldığı ve hiç bir futbolcunun alacağının kalmadığı öğrenildi. Ayrıca lig iptal edilse dahi futbolcuların kalan primlerinin tamamının ödeneceği öğrenildi.