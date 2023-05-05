Gal arısıyla mücadelede "Torymus sinensis" böceğini doğaya saldılar

Zonguldak'ta orman köylülerinin önemli bir gelir kaynağı ve önemli bir odun dışı orman ürünü olan kestaneye arız yaptığı tespit edilen kestane gal arısına karşı faydalı böcek olan Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarında üretilen 512 adet "Torymus sinensis" Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Orman Bölge Müdüra Faruk Bayraktaroğlu, B.Ü Öğretim Üyesi Doç Dr. Yafes Yıldız' ın katılımıyla düzenlenen etkinlikle Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy köyü ormanlarına bırakıldı.

2019 yılında Zonguldak ve Bartın ormanlarında görülen ve kestane ormanlarına zarar veren kestane gal arısı zararlısıyla mücadele için harekete geçen Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü 2022 yılında 1.640 adet Torymus sinensis'i zararın hasıl olduğu alanlarda salım gerçekleştirmişti. Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız katılımcılara gal arısı ile ilgili mücadele hakkında bilgiler verdi. Bölge Müdürü Bayraktaroğlu ise “Torymus sinensis, doğası gereği sadece kestane ağacına oluşan gallere yumurtasını bırakır. Yumurtadan çıkan larva, kestane gal arısının larvasından beslenerek kestane gal arısını tüketip gallerden çıkmasını engeller. Her yıl düzenli üretimle kestane ormanlarımıza salınacak Torymus sinensis, yerleşik duruma geçerek sayısı artacak ve böylelikle kestane gal arısının popülasyonunu baskılayıp kestane ağaçlarında gal oluşumunu azaltarak doğa dengeye ulaşacaktır. Bizlerin sevindiren nokta geçen yıl salımı yapmış olduğumuz 'Torymus sinensis' dediğimiz faydalı böcek buraya yerleştiğini görmek” dedi.

Zonguldak Valimiz Tutulmaz ise salım etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada “ İlimiz ve kestane ile ilgili üretim yapılan bütün iller için önemli bir dönüm noktasındayız. 2021 yılında 2.400 adet ve 2022 yılında 1.640 adet yılında saldığımız böceklerin bu bölgede tutunmaya başladığını gördük. Bu önemli bir aşama. Bu aşamayı görmek bize ümit veriyor. Kestane bizim ilimiz başta olmak üzere önemli bir ürün. Bu ürünü bizim kaybetmememiz gerekiyor. Bunun içinde mücadele edilmesi gerekiyor. Mücadele kimyasal da biyolojik de olabilir. Ortamı da zararlı hale getirebiliyor. Biyolojik mücadele bu yönüyle doğal mücadele. Müdürümüzün de söylediği gibi biraz zaman gerekiyor. Sevindirici tarafı yine üniversitemiz Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda güzel bir iş birliği yapıyorlar bundan uzun vadede bir sonuç çıkacak buna inanıyoruz” şeklinde konuştu.