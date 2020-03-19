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Gar Müdürlüğü'nde dezenfeksiyon önlemleri

Zonguldak’ta TCDD Gar Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Zonguldak'ta TCDD Gar Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.


Çin'de baş gösteren yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle TCDD Gar Müdürlüğü de tedbirlerini aldı. Mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Tüm büroların yanı sıra özellikle yolcuların kullandığı bekleme alanları, gişe, merdivenler, korkuluklar yeniden dezenfekte işlemi ile temizleniyor.

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