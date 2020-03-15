Garaja sıkışan kediyi ifaiye kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesin’de garaj kapağına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de garaj kapağına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı Kılıç Mahallesi'nde meydana geldi. Garaj kapağına sıkışan kedinin bağırması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri garaj kapağına sıkışan kediyi kurtardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.