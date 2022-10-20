Gazeteciler, Alaplı KYK yeni Müdürüne ziyarette bulundular

Alaplı Gazeteciler Derneği ve yönetim kurulu üyeleri, iki hafta önce Alaplı KYK İlçe Müdürlüğü'ne atanan Zafer Can'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları, yeni KYK İlçe Müdürü Zafer Can'ı nezaket ziyaretinde, Gerçekleştirilen ziyaretle Alaplı KYK yurt imkanları, kapalı salonun sorunları, şartların iyileştirilmesi, öğrenci odaklı anlayış ve hizmet, bahar döneminde yapılabilecek faaliyetler, öğrenciler için düzenlenebilecek ortak etkinlikler, işbirliği ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Alaplı'ya iki hafta önce atanan Zafer Can, basın mensuplarının kendisine yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.