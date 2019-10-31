Gazeteciler Ankara görev yapan bürokratları ziyaret etti

Alaplı Gazeteciler Derneği ve Yönetimi, Zonguldak'ta daha önce görev yapmış bürokratları Ankara'da ziyaret etti.

Zonguldak Alaplı Gazeteciler Derneği, 30 Ekim 2019 tarihinde, Ankara'da Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülüce, MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Cemal Özdemir'i makamlarında ziyaret ettiler. Ardından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Şube Müdürlüğü görevine atanan Dernek Üyeleri Cemal Özdemir'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Alaplı Gazeteciler Dernek Başkanı Doğan Bostancı, Ankara'da Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Şube Müdürlüğü görevine atanan Cemal Özdemir, Alaplı Köy Okulların en önemli sorunu olan halk kütüphanesi yapılması için sözü verdiğini açıkladı.

Alaplı İlçesine bir Kütüphane yapılması için sözü veren Cemal Özdemir,"İlçemiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ise, "Ankara'da bulunan çeşitli birimlerinde görev yapan bürokratlarımızı ziyaret ettik, kendileriyle gündemdeki konular ve kamu çalışanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Gösterdikleri misafirperverlik, ilgi alaka ve muhabbetlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.