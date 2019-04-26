İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Gazeteciler başkan Posyık ile bir araya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetimi ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetimi ziyaret etti. Ziyarette Alaplı ilçesindeki basın temsilcileri hazır bulundu.


31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelen, Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı Derneği, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Dernek Başkanı Bostancı, Başkan Posbıyık'a her zaman kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.


Dernek Başkanın Bostancı'nın konuşmasında Ereğli'ye kazandırdığı projelerin birçok belediyeye örnek olduğunu belirtti, Başkan Posbıyık ve ekibini kutladı. Gazetecilerin hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasında oldukça önemli bir görev ifa ettiğini belirten Başkan Posbıyık gazetecilerin toplumun gözü ve kulağı olduğunu söyledi. belediye olarak yaptıkları çalışmaları hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.