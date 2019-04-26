Gazeteciler başkan Posyık ile bir araya geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetimi ziyaret etti. Ziyarette Alaplı ilçesindeki basın temsilcileri hazır bulundu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelen, Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı Derneği, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Dernek Başkanı Bostancı, Başkan Posbıyık'a her zaman kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Dernek Başkanın Bostancı'nın konuşmasında Ereğli'ye kazandırdığı projelerin birçok belediyeye örnek olduğunu belirtti, Başkan Posbıyık ve ekibini kutladı. Gazetecilerin hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasında oldukça önemli bir görev ifa ettiğini belirten Başkan Posbıyık gazetecilerin toplumun gözü ve kulağı olduğunu söyledi. belediye olarak yaptıkları çalışmaları hakkında gazetecileri bilgilendirdi.