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Gazeteciler Derneği'nden GMİS'e ziyaret

Alaplı Gazeteciler Derneği (AGD) ve yönetim kurulu üyeleri Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’yu ziyaret etti.

Alaplı Gazeteciler Derneği (AGD) ve yönetim kurulu üyeleri Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'yu ziyaret etti.


Bir takım temaslarda bulunmak üzere Zonguldak ilinde bulunan Alaplı Gazeteciler Derneği ve yönetim kurul üyeleri Genel Maden İşçileri Sendikasına ziyarette bulundu. Ziyarette Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'yu ziyaret etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Görüşmede, sendikal faaliyetler ve güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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