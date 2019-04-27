Gazeteciler Derneği'nden Mandacı'ya ziyaret

Alaplı Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Mithat Mandacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Alaplı Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Muhtarlar Derneği seçimlerinde, başkan seçilen Mithat Mandacıya makamında ziyaret ederek kutladılar ve başarılar dilediler. Alaplı Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bostancı, ve İlçede görev yapan gazetecilerle birlikte ziyaret ettikleri Mandacı'ya hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Yeni seçilen Muhtarlar Derneği Başkanı Mandacı, ziyaretlerinden dolayı Alaplı Gazeteciler Derneği'ne teşekkür etti.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Bostancı ; “Dernek yönetimi olarak Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na seçildiğinizden dolayı sizleri tebrik eder yeni görevinizde başarılar dileriz” dedi.