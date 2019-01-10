Gazeteciler kahvaltıda bir araya geldi

Kozlu Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Ora Kafede kahvaltı programı düzenlendi. Programa Kozlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tansel Kardeş, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu, CHP Kozlu Belediye Başkanı Adayı Cengiz Bank ve basın mensupları katıldı.

Etkinlikte konuşan Kozlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tansel Kardeş, basın mensuplarının gününü kutladı. Kardeş yaptığı açıklamada “Kıymetli arkadaşlar değerli meslektaşlarımız bugün 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü bizim için anlamlı olan bugünde etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 10 Ocak'ın anlamını maiyetini anlatmayacağım anlamını biliyoruz. Böyle bir etkinlikte bir arya gelmek istedik. Tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Daha müreffeh, daha özgür yaşamak ümidiyle hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.

Zonguldak Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Akbıyık, “Gazetecilik zor bir meslek kolay bir meslek değil bugün böyle birlik beraberlik içinde vakit geçirmek istedik. Bu organizasyon için destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu ise gazetecilerin daha iyi şartlarda çalışabilmesini gerektirecek bütün çalışmaları yapmaya çalıştıklarını ifade ederek “Bütün gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak gazeteciler günün kutluyorum. Bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Biz basın İlan Kurumu olarak beraber çalıştığımız daha iyi şartlarda çalışabilmesini gerektirecek bütün çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Hem basın ilan gelirlerini arttırma hem gazetecilerin şartlarını iyileştirme işverenlerin yükünü azaltma konusunda birçok çalışma 2018 yılında hayata geçti. İnşallah 2019 yılında da elimizden geldiği kadar beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın faydasında olacak projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. Ben tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte son olarak konuşan CHP Kozlu Belediye Başkanı Adayı Cengiz Bank, ise şunları söyledi:

“Böyle bir özel günde sizleri yalnız bırakmak istemedim. Beraberce bu programı düzenledik. Sizler büyük emek sarf ediyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katarak bizlere sağlıklı ve güzel haberi yetiştirebilmek için mücadele veriyorsunuz. Bu mücadelenizi gerçekten zor şartlar altında yapıyorsunuz. Böyle bir günde sizlerle olmaktan çok mutluyum ben tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Konuşmaların ardından program sona erdi.