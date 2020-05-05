Gazeteciler Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret ettiler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kaymakamı Vedat Yılmaz korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmalar ve yeni alınan önlemler konusunda Alaplı Gazeteciler Derneği bünyesinde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yapılan toplantıda, Kaymakam Yılmaz insanların ilçe merkezinde toplanmasını önlemek için ilçede her türlü önlemini aldığını söyledi. Vedat Yılmaz, “Alaplı'da coronavirüs vak'aları Türkiye ortalamalarının altında.Coronavirüs tedbirleri doğrultusunda, Emniyet ve Jandarma birimleri iyi işler ve çalışmalar ortaya çıkarttı. Alaplı,diğer İlçelere göre vak'a sayısı olarak çok altındayız. Bu durum sevindirici olsa da bizi rehavete sokmasın. Toplumumuz kurallara riayet ediyor. Önlemlerimizi alıyoruz.Önümüzdeki 1-2 hafta kritik bir süreç. Şu an Coronavirus sayı kişisi olarak bizim kontrol altımızda. Bu nedenle herkes çok dikkat etmeli. Çarçamba günleri Pazara gelen vatandaşlarımıza ateş ölçerek vatandaşlarımızı içeri alıyor. Pazarcılarımız maske takıyor. 20 yaş altı gençlerimiz sokaklara çıkmıyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da evlerindeler. Kurallara uymayanlara tavizsiz ciddi cezalar veriliyor. Polis ve Jandarma ekiplerimiz çok hassasiyetle çalışıyorlar." dedi.