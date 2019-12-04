Gazetecilerden 'Dünya Madenciler Günü'nde bir ilk

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Dünya Madenciler Günü'nde madencilerin zorlu çalışma şartlarının yer aldığı fotoğrafları maden ocağı girişinde sergiledi.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarınca madenin zorlu koşulları ve madencilerin yer aldığı fotoğraflar, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağı girişinde sergilendi.

Gece vardiyasından çıkan işçiler ile gündüz vardiyasında yerin metrelerce altında çalışacak olan işçilerin katıldığı program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık, 43 fotoğrafın yer aldığı sergiyle bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Akbıyık, "Bugün burada sabahın erken saatinde Dünya Madenciler Günü kutlama etkinlikleriyle buradayız. Madencilik bizler için çok önemlidir. Çok değerlidir. Yıpranma payına sahip ağır iş kolunda çalışan madencilerimizin bugünlerinde bizler de burada olmak istedik. Fotoğraf sergisi ile madencilerimizin gününe katkı vermek istedik. Bugünkü fotoğraf sergimizde tam 43 fotoğraf bulunuyor. Hepsi seçici kurul tarafından seçildi. Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir çok fotoğraf sergisi yaptık fakat madencilerle kuyubaşında gece vardiyasının işten çıktığı gündüz vardiyasının işe girdiği sergi ilk defa gerçekleştiriliyor. 70 yıllık köklü bir tarihe sahip Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak bugün burada çok değerli madencilerimizle birlikteyiz. Maden sanayisinde 200 yıla yakın bir kültüre sahip Zonguldak 1829 yılından bugüne gelen bir gelenek ve görenek, kömür sanayimiz ve yine bu kömürün yer üstüne çıkartılmasında ömürlerinden vererek çalışan değerli maden işçilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise "Madenci bulunduğu yere damgayı vuran sosyolojik ve kültürel olarak damgayı vuran, şiirlerde ve hikayelerde varolan, romanlarda var olan bir kimlik. O açıdan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü gerçekten en mutlu olduğumuz günlerden biri. Bütün gönlümle, dünyada bugüne kadar emeği geçen hayatını bu uğurda verenleri rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. Genel Maden İşcileri Sendikası Genel Başkan yardımcısı İsa Mutlu, madenciliğin önemine dikkat çekerek 4 Aralık Dünya Madenciler gününü kutladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Bu gün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle bir aradayız. Gününüzü kutluyorum. Doğrusu yüzlerimizin gülüyor olması, gözlerimizin parlıyor olması mutluluğumuz. Madencilik hayatın bir gerçeği. Sizler aşağıda bizler burada yukarıda ama hep birlikte emeğimizi arıyoruz. Rızkımızı arıyoruz. Ve geleceğimizi arıyoruz. Ülkemizin, milletimizin geleceği buralarda, sizlerin ve bizlerin gayretleriyle şekilleniyor" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından madencilere ikramlarda bulunuldu. İşçiler ve protokol üyeleri yapılan duaların ardından sergiyi gezdi. İşçiler bu anlamlı günde yapılan etkinlik hakkında duygularını dile getirdi.