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Gazetecinin vurulduğu olayda 3 gözaltı

Zonguldak’ta adliye çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı’nın silahlı vurulması olayının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta adliye çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı'nın silahlı vurulması olayının ardından 3 kişi gözaltına alındı.


Zonguldak Adliyesi'nde ailesiyle taraf oldukları 'basit yaralama' duruşması çıkışında şüpheli kişilerin saldırısı sonrası karnından silahla yaralanan 33 yaşındaki gazeteci Selçuk Koçaklı'nın Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.


Olayın ardından pikap araçla kaçan şüpheliler Rat Mahallesi mevki'inde aracı terk ederek kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri Uğur K. ve 3 kişiyi kıskıvrar yakaladı. Gözaltıne alınan zanlıların sorgusu sürüyor.

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