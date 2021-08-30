Gaziler aşure dağıttı

Ereğli şubesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Ereğli şube yönetimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Dernek binasında düzenlenen etkinliğe Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Emekli Tuğamiral Taner Gün ile birlikte katıldı. Etkinlikte ayrıca Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker, Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, dernek üyesi Gaziler ve aileleri hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Temel Şahin, katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hep beraber kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Muharrem ayında aşure etkinliğimizi, 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirmek istedik. Bu anlamlı günde düzenlemiş olduğumuz etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Daha sonra katılımcılara derneğin terasında aşure ikramında bulunuldu.