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Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz.

Ereğli Şubesi'nin 5'inci olağan genel kurulunda mevcut Başkan Temel Şahin güven tazeledi.


Ereğli Şubesi'nin 5'inci olağan genel kurulu Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Genel Kurulda, Divan Başkanlığına Mehmet Özhan, divan başkan yardımcılığına Zafer Toprak ve divan katipliğine Ali Ayhan seçildi.


Kongrede konuşma yapan Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin, “Kongremizin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulum adına en içten duygularla saygılarımı sunarım. Pandemiye rağmen öncelikle özveride bulunup teşrif ettiğiniz için siz değerli üyelerimize teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.


Faaliyet ve denetim raporları okunarak oy çokluğu ile kabul edildi. Tek liste ile gidilen kongrede Temel Şahin 3 yıl süreliğine yeniden başkanlığa seçildi.


Temel Şahin başkanlığında yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:


Refik Keskin, Turhan Öztürk, Refik Özaydın, Ünal Demirbaş


Yedek liste: Enver Abacı, Kemal Özkul, Mustafa Çakır, İsmail Demirci, Selahattin Hızarcı


Denetim Kurulu: Ali Sezer, Mustafa Tekin, İbrahim Tan


Yedekler: İlyas Beyazay, Hasan Aktaş, Yaşar Demirci


Üst Kurul Delegesi: Ünal Demirbaş


Yedek: Turhan Öztürk

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