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Gazipaşa Caddesi yeniden trafiğe açıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın kentten ayrılmasının ardından Gazipaşa Caddesi trafiğe açıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın kentten ayrılmasının ardından Gazipaşa Caddesi trafiğe açıldı.


AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ve Kilimli sahili yolu açılışı için Zonguldak'a geldi. Yıldırım'ın ziyareti sırasında gün boyunca Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın akşam saatlerinde kentten ayrılmasının ardından Gazipaşa Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

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