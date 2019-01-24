Gebeş, rekor oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyor

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, 31 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde adaylık sürecini değerlendirdi. Başkan Gebeş ayrıca, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yüzde doksan gibi rekor bir oy olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın karşısına çıkmak istediğini söyledi.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, her yıl oy oranını yükselterek geldiklerini söyleyerek, ‘'2004 yılında Ak Partimizden seçilen ve 3 dönemdir görev yapan Zonguldak'tan tek belediye başkanı bendim. Tabi ki görev süremiz içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık. Saniyesinden, konutundan, sportif faaliyetlerden sosyal hizmetlerden belediye hizmetleri dört dörtlük aksatmadan yerine getirdik. Bu süreçte benim yakinen tanıdığım Çay değirmenli hemşirelerim tabi ki uyum içerisinde istişare içerisinde oyumuzu arttırarak geldik. Yüzde elli dört oyla başladık 2004'de, 2009 yılında yüzde elli dokuzla başladık. 2014 yılında ise yüzde yetmiş dokuz oldu ''dedi.

Üç dönem kuralına takılmayan biri olarak 4'üncü dönem izni verildiğini ifade eden Başkan Gebeş, ‘'Tabi ki Genel Başkanımız Cumhur başkanımız partimizin tüzüğü doğrultusunda 3 dönem kuralı vardı. Hep şunu dedi. 3 dönem kuralı kesinlikle uygulanacak. Bu arkadaşları farklı yerlerde değerlendireceğiz. 3 dönem kuralı ile ilgili partimizin katı kuralları vardı. Bu aşama da Cumhur Başkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın dediği 3 dönem kuralına takılmayan belediye başkanların sayısı bir elin parmaklarını az dedi. Bizde bir elin parmaklarından az olan 3 dönem kuralına takılmayan bir kardeşiniz olarak dördüncü dönem izni verildi. Bu iznin çıkmasından partimizle bütünleşmemiz vatandaşlarımızla bütünleşmemiz, yatığımız hizmetler ve yaptığımız işlerin vatandaşta karşılığı olmasıydı. En büyük etken ise partimizle milletvekillerimizle uyum içerisinde oldum. Bu yerel seçim bu genel seçim referandum ayrımı yapmadan bütün seçimlerde burada partimiz olarak en yüksek oyunu nasıl alırız bunun gayreti içerisinde oldum ''diye konuştu.