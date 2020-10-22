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Gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyü Muhtarı Celal Hırçın’ın evinin çatı kısmında yangın meydana geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyü Muhtarı Celal Hırçın'ın evinin çatı kısmında yangın meydana geldi. Yangında çatı kül olurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyünde köy muhtarı Celal Hırçın'ın ikamet ettiği evinin çatı kısmında gece saatlerinde kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın bütün katı sardı. Yangını fark eden muhtar Celal Hırçın ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Köylü halkının da yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken çatı kısmı kullanılmaz hale geldi.

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