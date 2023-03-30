Geleceğin futbolcularını yetiştiriyorlar

Zonguldak'ta Kdz. Ereğligücü futbol kulübünde alt yapı eğitimi gören çocuklar, dünyada Türkiye'yi ve Ereğli'yi temsil edecek yıldız futbolcular arasına girmeyi hayal ediyor.

Kdz. Ereğligücü çocuk futbol takımını çalıştıran daha öncelerde de bölgede bir çok başarı belgesi ve sertifikaları bulunan antrenör Adnan Koç, Kdz. Ereğligücü olarak amaçlarının sporcu yetiştirmenin yanında ayrıca topluma faydalı bireyler kazandırmanın önemini vurguladı. Koç, "Sporla uğraşan çocuklar iyi bireyler olarak yetişir. Kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Disiplinli ve sağlıklı olur. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla ilgilenmelerini arzu ediyorum. Çünkü onları çok seviyoruz. Onların iyi bireyler olması önemlidir. Gençlerimizin hepsi pırlanta gibi onlara bu yaşta sporu futbolu ve sporun her türlü alanını aşılamak lazım Gelecek yıllarda genç yeteneklerini A takımlarda ve milli takımlarda göreceğiz. Onları spora ve spor dünyasına kazandırarak ahlaklı bireyler haline dönüştürüyoruz. Takım çalışması, disiplin, istikrar ve başarıyı öğrenen genç yeteneklerin hepsi birer yıldız olamasalar bile hayatlarında bu yöntemleri kullandıklarında başarıyı yakalayacaklarına inanıyoruz" dedi.