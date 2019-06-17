İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gelecek STEAM ile gelecek

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BAKKA destekli “Gelecek Steam İle Gelecek Eğitici Eğitimi” Semineri Çaycuma Kültür Merkezi’nde başlandı.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BAKKA destekli “Gelecek Steam İle Gelecek Eğitici Eğitimi” Semineri Çaycuma Kültür Merkezi'nde başlandı.


Seminerler, 17 ve 21 Haziran arası ile 24 ve 28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Koordinatörlüğünü Mehtap Özüdoğru'nun yaptığı seminer de Doç. Dr. Betül Timur ve Doç. Dr. Muzaffer Özdemir proje eğitmeni olarak görev aldı. Toplam 60 kişilik kursiyerin olduğu seminere, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üçler Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür İsmail Baş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak ziyarette bulunup başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.