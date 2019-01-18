Geleneksel halı saha futbol turnuvasında okullar kupalarını aldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde dün akşam halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Eğitim Bir-Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvası sona erdi. 9.'su rahmetli Veysel Ertürk adına düzenlenen turnuvanın final maçına geniş katılım oldu. İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Memur-sen Eğitim Bir-Sen İl ve ilçe yönetimleri, Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Milli Eğitim Şube müdürleri, daire ve kurum amirlerinin katıldığı final maçından sonra takımlara ödülleri takdim edildi.

Birincilik kupası Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulunun oldu. İkincilik kupası Oktay Olcay Yurtbay Fen Lisesinin oldu. Üçüncülük kupasını Özel Eğitim aldı. Gol kralı ödülü Oktay Olcay Yurtbay Fen Lisesi takımı oyuncusu Bilgin Akcin'e verildi. En az gol yiyen kaleci ödülü Oktay Olcay Yurtbay Fen Lisesi kalecisi Atakan Muhan'a verildi.

Katılım sağlayan diğer takımlara plaket takdim edildi.