Gelik'te madenciler kurban kesti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçileri kurban kesti.

Gelik İşletmesi Kredili Hazırlık Servisinin eksi 460 kodunda üretim ayağının açılış hazırlıklarına başlaması nedeniyle 25 Nisan 2019 tarihinde sabah 08 -16 vardiyasının başlangıç saatinde gerçekleşen kurban töreni öncesinde Kur-an okundu ve dualar edildi.

Törene TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir , Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, TTK Genel Müdürlük ve Müessese Müdürlüğü Daire Amirleri, GMİS'e bağlı Şubeler Yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Kur-an töreni ve duaların okunmasının ardından kurbanlık boğa Gelik Yeni Kuyu başında dualar ve tekbirler eşliğinde kesildi. Kesilen kurbanın etleri işyerinde kavrularak maden işçilerine ikram edildi.