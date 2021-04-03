Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis

Dilek Akyol (28) ile Fatma Akyol'u (60) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 39 yaşındaki Necati G., 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Edinilen bilgilere göre Alaplı'ya bağlı Cambazlı köyünde gelin ve kaynanayı, 22 Aralık 2017 tarihinde Mehmet Akyol'un oturduğu 3 katlı evin ikinci katın merdiven dayayarak çıkan Necati G., evde Dilek Akyol ile karşılaşmasında bıçaklayarak yaralamıştı. Aynı evde olan ve boğuşma sesleri üzerine gelen anne Fatma Akyol'u da bıçakla yaralayan Necati G., Mehmet Akyol ve Cevdet Akyol ile boğuşmaya girmişti. Necati G.'nin elinde bıçağı alan Mehmet Akyol, Necati G.'yi yaralayarak etkisiz hale getirerek ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra komşuları tarafından Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber verilmişti. olayla ilgili soruşturma kapsamında Necati G. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Korkunç cinayet ile ilgili olarak Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

Mahkemenin aldığı kadar sonucu Necati G. 2 kez ağırlaştırılmış muhabbet cezaya çarptırırken ayrıca yaralama ve konut dokunulmazlığından ötürü 11 yıl ceza aldı. Mahkeme heyetinin sanık Necati G.'nin olayın define anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını iddia etmiş ise de mahkeme, yaşanan olayın define anlaşmazlığından kaynaklanmadığına, sanığın, hırsızlık amacıyla girdiği evde, gelin ve kayınvalidenin sese uyandığını, bu nedenle sanığın delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için gelin ve kayınvalideyi öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve yağma suçundan 11'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.