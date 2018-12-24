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Gemicilerspor, Kayıkçılar Gençlerbirliğispor'u 2-0 yendi

Çaycuma sentetik sahada yapılan İstasyon Gemiciler Spor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor mücadelesi 2-0 bitti.


İstasyon Gemiciler Spor hızlı bir oyunla başladı. İlk 15 dakika baskın bir oyun oynayan Gemiciler Spor 15. dakikada Alperen'in ortası ile buluşan Yasin'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarının 70. dakikalarında yararlanılan serbest atıştan Onur Kara'nın attığı şutla Gemicilerspor durumu 2-0 yaptı. Maçın karşılıklı ataklarla geçen diğer bölümlerinde gol olmayınca maç 2-0 İstasyon Gemicilerspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu neticeyle ilk yarıyı altıda altı yapan Gemicilerspor puan farkıyla ilk devreyi lider bitirdi.


Maçın 90 dk. her iki takımdan 1'er kırmızı kart gördü.

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