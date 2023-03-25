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Genç adamın cansız bedeni sazlıkta bulundu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir süre önce kendisinden haber alınmayan genç adamın cansız bedeni sazlıkta bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir süre önce kendisinden haber alınmayan genç adamın cansız bedeni sazlıkta bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde ikamet eden Umut Yemelek için bir süre önce kayıp ihbarı verilmişti. Kendisinden uzun süre haber alınamayan genç adamın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan sazlıkta cansız bedeni bulundu. Yemelek'in cansız bedeni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Öte yandan otopsi işlemlerinin ardından Yemelek'in cenazesi ilçeye bağlı Karşıkaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa defnedildi.

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