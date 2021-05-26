Genç futbolcular darp edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada, Fenerbahçe Genç Yıldız Takımı oyuncusu 13 yaşındaki çocuk darp sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Genç Yıldız Takımı oyuncusu Ömer Faruk Y. ve Musa Y. arkadaşları ile maç yaparken saldırıya uğradı. İddiaya göre Semih A. isimli kişi, oyuncular Ömer Faruk Y. ve Musa Y.'ye sözlü tacizde bulundu. Tartışma kavgaya dönüşürken, olayda Ömer Faruk Y., Semih A. isimli şahsın darbesiyle yaralandı. Olayın ardından Semih A. kaçarken, yaralanan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kavgada yaralanan çocuğun kafa travması yaşadığı ve dişinin kırıldığı öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan Semih A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.