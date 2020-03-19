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Genç iş adamı kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 39 yaşındaki iş adamı Kerim Efe, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta 39 yaşındaki iş adamı Kerim Efe, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.


Kozlu ilçesinde müteahhitlik yapan 39 yaşındaki iş adamı Kerim Efe, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Efe'nin yakınları acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Kerim Efe için Uzungüney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınmasının ardından Kerim Efe toprağa verildi. Efe'nin bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

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