Genç kadın silahla ağır yaralandı

Zonguldak'ta genç kadın, evinde silahla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 69. Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, evde yalnız olduğu öğrenilen Gülcan S.'nin (30) evinden silah sesleri geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını silahla vurulmuş halde buldu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan S.'nin hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Aile içi problemleri olduğu öğrenilen genç kadının intihara teşebbüs etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.