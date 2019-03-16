Zonguldak'ta 1.Bölge İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arası “Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” bölge finali yapıldı.

1.Bölge İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arası “Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” Bölge finali Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu'da İmam-Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Bölge finaline Ankara, Bartın, Çankırı, Çorlu, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Sinop ve Zonguldak'tan İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Programa AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı ve davetliler katıldı.

Yarışma, öğleden önce ortaokul, öğleden sonra ise lise öğrencileri arasında yapıldı. Bölge finali saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü Adnan Karakulluk şunları söyledi:

“Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce Türkiye genelinde düzenlenen bu yarışmalarda imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, öğrencilerimizin özgüven duygusunu geliştirmek, onların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu vesileyle düzenlediğimiz Genç Seda Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmamız da bu amaç için gerçekleştirecektir. Bu bağlamda bugün burada kaybeden olmayacaktır. Kur'an'la kaybedilmez bilakis Kur'an'la kazanılır. Çünkü Kur'an-i Kerim'i okumak bir fazilet, okunanı dinlemek sevaptır. Çünkü Kur'an-ı Kerim doğruyu, iyiliği ve güzelliği arayanlar için bir kurtuluş vesilesi.”

Yarışmada İmam Hatip Okulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okudular.

Yarışmada Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Muhammet Yaşar Şahin birinci olurken, Ankara Pursaklar Medine İmam Hatip Orta Okulu Eren Ocaklı ikinci, Kastamonu Seydiler Seyit Zülfikar Vakfı Naim Karaman İmam Hatip Orta Okulu Furkan Yavuz ise üçüncü oldu.