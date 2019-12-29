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Gençler sabah namazında buluştu

Zonguldak’ta gençler sabah namazında buluştu.

Zonguldak'ta gençler sabah namazında buluştu. Namaz sonrası kahvaltı etkinliği düzelendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen gençler sabah namazında buluşuyor etkinliği BEÜ Farabi Camii'nde gerçekleştirildi. Gençlerin milli birlik beraberlik ve manevi duygularının canlı tutulmasının amaçlandığı programda gönüllü gençler Farabi Camii'nde sabah namazı kıldı. Ardından kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Gençler kahvaltının ardından birbirleri ile sohbet etti.

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