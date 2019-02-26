Gençlerden kan bağışı destek

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından sporcu fabrikasında, ''Biz bitti demeden bitmez'' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in de katkı verdiği kan bağışı kampanyası sabah 10:00'da başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ''Biz bitti demeden sloganı ile kan bağışı kampanyası yaptık. Görüyorum ki antrenör ve kurumda çalışan arkadaşlarımız da destek veriyor. Ülkemizde kan sıkıntısı yaşıyoruz. Bizlerde bu duruma dikkat çekek amacıyla böyle bir kampanya yaptık. İnşallah verdiğimiz her kan bir kişiyi hayata döndürecektir. Hedefimiz 100 litre kan bağışı. İnşallah hep beraber bu kan bağışını toplayacağız''dedi.