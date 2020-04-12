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Gençlere maske yapımı dersi verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kdz.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Gençlik Merkezi tarafından gençlere maske yapımı dersi verildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs nedeniyle 81 ilde maske üretimine geçildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Moda Tasarım Teknolojileri Üretim Atölyesinde gençlere maske yapımı gösterildi. Yoğun katılım altında gerçekleşen maske üretimi derslerinde gençler kendi maskelerini yaparak diğer gençlere örnek oldu. Öte yandan, maske yapımı sırasında gençlik liderleri ve gönüllü gençler maske ve eldiven takarak tedbiri elden bırakmadı.

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