Gençlerin ulaşımı için hizmet aracı göreve hazır

Zonguldak'ta gençlerin spor tesislerine ulaşması için hizmet aracı göreve başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yeni hizmet aracı göreve başladı. İl Müdürü Hakan Yüksel'in çabalarıyla araç kuruma tahsis edildi. İl Müdürü Hakan Yüksel, "Yeni hizmet aracımız geldi çok şükür. İlimiz adına daha fazla sporcu yetiştirmek ve tesislerimize daha fazla gencimizin ulaşımını sağlamak için aracımız hizmete hazır. Her şey gençlerimiz için, Herşey Güçlü Türkiye için" diye ifade etti.