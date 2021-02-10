Gençlik merkezinden minik yüzler gülen projesi

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen “ Minik Yüzler Gülen Gözler Çocuklar Üşümesin” projesi büyük ilgi görüyor.

Kış aylarının yaşandığı şu günlerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak için düzenlenen projede mont, atkı, bere, bot ve çorap ihtiyacı olduğunu ve bağışında bulunmak isteyen hayırseverlere seslenen Gökçebey Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü İsmail Keskin,” Kurumumuzun başlattığı bu proje ile geçmiş dönemlerde birçok çocuğumuzun ihtiyaçlarını giderilmesine vesile olduk. İnşallah bundan sonra da bu projemizi devam ettireceğiz. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor projemiz desteklerinizi bekliyoruz dedi.

Proje Sorumlusu Gökçebey Gençlik Lideri Elif Karapınar ise,” Gençlik Ve Spor Bakanlığımız bünyesinde birçok projede yer alma fırsatım oldu. Bakanlığımız ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bu konuda ki çalışmaları devam etmekte. Bizlerde ilçemizde böyle güzel bir projeyi organize etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu konuda bizlere gerekli desteği gösteren Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'e, Gençlik Ve Spor İlçe Müdürümüz İsmail Keskin ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum projelerimiz devam etmekte duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin Gökçebey Gençlik Merkezi ile sosyal medya hesaplar aracılığı ile iletişime geçebilirler” diye konuştu.